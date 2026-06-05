En el marco del 7 de junio, Día del Periodista, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) presenta los resultados de la Encuesta Integral 2026 sobre la situación socioeconómica de quienes trabajan en empresas y medios periodísticos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El informe, en base a las respuestas de 1.014 periodistas y trabajadores/as de prensa, revela como dato saliente que el 67,8% de los consultados tuvo recurrir a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas, pagar servicios o el alquiler durante el último mes.

El estudio muestra que el 77,7% de quienes tienen deudas destina al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, umbral considerado internacionalmente como sobreendeudamiento. Aún así, el 39,5% de los consultados reconoce que no llega a fin de mes y tuvo que recortar gastos, endeudarse o incluso reducir consumos alimentarios.

Según los datos de la encuesta, el 65,6% de las y los trabajadores de prensa cobra por debajo de la línea de pobreza en su principal empleo, medida por la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC, que se calculó en $1.469.768 en abril. Incluso sumando todos los empleos e ingresos, el 40,7% de quienes trabajan en la actividad continúa por debajo de esos valores. En el otro extremo de la pirámide, apenas el 6,2% afirma que puede sostener su nivel de vida con lo que percibe con su principal empleo en prensa.

La percepción sobre las condiciones para informar también se deterioraron. El 86,8% consideró que la libertad de expresión empeoró con la gestión libertaria, y uno de cada cuatro trabajadores/as contestó que sufrió agresiones o amenazas por su trabajo.

Aunque algunos indicadores registran leves mejoras respecto de los peores momentos de 2024 y 2025, la situación salarial sigue siendo crítica y obliga a gran parte del sector a recurrir al pluriempleo. El 54,4% de las personas encuestadas tiene dos o más empleos remunerados, y el 86,4% de ellas afirma que se ve obligada a hacerlo porque el salario no alcanza. La necesidad alcanza incluso para los jubilados y jubiladas del gremio, donde el derecho al descanso es un lujo inalcanzable. El 68,8% de quienes respondieron y están en edad jubilatoria sigue trabajando, y casi el 40% tiene más de un empleo.

El informe también destaca que la situación es particularmente grave en las ramas radiales y de prensa escrita. En las emisoras, el 86,4% de los trabajadores cobra por debajo de la línea de pobreza, mientras que en prensa escrita ese porcentaje asciende al 75,7%.

El informe abarcó a medios como Clarín, La Nación, Infobae, América TV, Olé, El Trece, TN, C5N, El Destape, Radio con Vos, Radio del Plata, Telefe, Ámbito Financiero, Diario Crónica, Crónica TV, Canal 9, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista, la Televisión Pública y elDiarioAR, entre otros, y se presenta habitualmente desde hace años en coincidencia con la fecha conmemorativa y la creación del SiPreBA, que cumple este 7 de junio su onceavo aniversario.

El martes 9/6, a las 15 hs. en el anexo del Senado (Hipólito Yrigoyen 1849), el SiPreBA, la FATPREN y los sindicatos de prensa de todo el país presentarán el proyecto de actualización del “Estatuto del Periodista Profesional y del personal administrativo de empresas periodísticas”, junto a la senadora Carolina Moisés, presidenta de la Comisión Unicameral de Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de expresión, senadores y senadoras de distintos espacios políticos y periodistas de diferentes medios de comunicación y regiones del país.

Fuente y fotos: SiPreBA