La Carrera de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Chaco Austral constituye una de las políticas académicas de mayor trascendencia para el fortalecimiento del desarrollo productivo, sanitario y social de la Provincia del Chaco. Su consolidación dentro de la oferta académica de la UNCAUS representa una respuesta concreta a las necesidades de una provincia cuya matriz económica encuentra en la actividad agropecuaria y ganadera, uno de sus principales motores de crecimiento.

Desde aquel primer egreso y hasta el año 2026, la carrera ha logrado formar dieciséis (16) profesionales de las Ciencias Veterinarias, quienes se incorporan al ejercicio profesional aportando conocimientos científicos y capacidades técnicas esenciales para el desarrollo de los sectores productivos vinculados a la ganadería, la producción agropecuaria, la sanidad animal, la salud pública veterinaria, la seguridad alimentaria y la investigación aplicada.

Resulta particularmente significativo destacar el alcance territorial de esta política educativa. Los egresados de Ciencias Veterinarias de la UNCAUS provienen de distintas localidades de la provincia del Chaco, entre ellas Presidencia Roque Sáenz Peña, Coronel Du Graty, Juan José Castelli, La Tigra, Margarita Belén y Quitilipi, representando diversas regiones geográficas y departamentos provinciales. Esta distribución demuestra que la universidad ha logrado generar oportunidades de formación superior para jóvenes provenientes tanto de centros urbanos como de localidades intermedias y zonas vinculadas directamente con la actividad agropecuaria.

La presencia de egresados oriundos de Juan José Castelli, puerta de acceso al Impenetrable Chaqueño; de Coronel Du Graty, referente productivo del sudoeste provincial; de Quitilipi y La Tigra, vinculadas históricamente al desarrollo agrícola y ganadero; de Margarita Belén, integrante del área metropolitana chaqueña; y de Presidencia Roque Sáenz Peña, principal centro urbano del interior provincial, evidencia el carácter verdaderamente federal de la carrera y su capacidad para llegar a distintos rincones del territorio chaqueño.

Asimismo, la propuesta académica ha trascendido los límites provinciales, contando también con egresados provenientes de Comandante Fontana, en la provincia de Formosa, y de Santa Margarita, en la provincia de Santa Fe, consolidando a la Universidad Nacional del Chaco Austral como un centro regional de referencia en la formación de profesionales de las Ciencias Veterinarias.

Los dieciséis egresados formados desde el año 2023 representan dieciséis nuevas capacidades profesionales puestas al servicio del desarrollo regional. Cada uno de ellos constituye una herramienta concreta para fortalecer la competitividad de las cadenas.

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