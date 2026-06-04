Con fondos de la última subasta, el Hospital Perrando ampliará su capacidad de atención.

La obra permitirá recuperar un sector, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, donde actualmente funciona el archivo de historias clínicas. Gracias al proceso de digitalización que lleva adelante el hospital, ese espacio será refuncionalizado para albergar nuevos consultorios externos con acceso independiente.

LOS RECURSOS DE LA GENTE, VUELVE A LA GENTE

Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, remarcó que la iniciativa forma parte de un plan estratégico de reorganización y crecimiento del Hospital Perrando. “Estamos cumpliendo con la palabra empeñada por el gobernador: los recursos de la gente vuelven a la gente. Esta remodelación permitirá ampliar servicios y mejorar la accesibilidad de los pacientes al hospital más importante de la red sanitaria pública provincial”, expresó.

El funcionario explicó que actualmente quienes concurren a los consultorios deben atravesar gran parte del edificio para ser atendidos. Con la nueva disposición, el acceso será directo desde la avenida 9 de Julio, optimizando la circulación y la atención de los usuarios.

A su turno, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, detalló que el proyecto contempla la construcción de diez consultorios totalmente equipados, con acceso independiente y mejores condiciones para pacientes y profesionales.

“La obra demandará una inversión superior a los 200 millones de pesos y tendrá un plazo estimado de ejecución de entre tres y cuatro meses. Estamos ultimando detalles para iniciar los trabajos en los próximos días”, indicó.

La directora del Hospital Perrando, Andrea Mayol, valoró el impacto que tendrá la obra para los usuarios del sistema sanitario. “Permitirá mejorar significativamente el acceso a especialidades como neurología y endocrinología, cuyos consultorios hoy se encuentran en sectores alejados del ingreso principal. Además, aumentaremos la capacidad operativa de servicios como oftalmología, incorporando un consultorio exclusivo para atención pediátrica, y de otorrinolaringología”, explicó. Mayol destacó además que la digitalización de las historias clínicas posibilita recuperar un espacio que había quedado obsoleto y transformarlo en infraestructura sanitaria de alto impacto para la comunidad.

Finalmente, el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, subrayó que la iniciativa constituye una demostración concreta de la política de transparencia impulsada por la actual gestión. “Se trata del producido de la sexta subasta realizada por el Gobierno provincial. Lo recaudado vuelve al pueblo chaqueño en forma de obras y servicios. En este caso, fortaleceremos áreas que registran entre 3.000 y 4.000 consultas mensuales, como neurología, oftalmología, endocrinología y otorrinolaringología”, afirmó. Ferro recordó que las subastas se realizan mediante procedimientos transparentes, con la intervención del Colegio de Martilleros y organismos de control, garantizando que cada peso recuperado se reinvierta en beneficio de los chaqueños. Con esta obra, el Gobierno provincial continúa avanzando en la modernización y fortalecimiento del sistema sanitario público, mejorando la infraestructura hospitalaria y facilitando el acceso de miles de pacientes de Resistencia y del interior provincial.

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