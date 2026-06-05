En el video se aprecia claramente como las personas mayores allí presentes, lejos de separar a las jovencitas; arengan a los gritos y bocinazos para que sigan peleando. Una repudiable postal que se repite una vez más. Ambas alumnas residen en Presidencia Roque Sáenz Peña y la causa de la pelea se habría originado por episodios de bullyng escolar.

En ese contexto, fuentes consultadas por Periodismo365, confirmaron que efectivos de Comisaría 4º intervinieron de oficio en relación a videos viralizados en la redes sociales, donde se aprecia a dos jóvenes que serían menores de edad agrediéndose entre sí en la vía pública, las que serían alumnas del mencionado colegio secundario.

En ese marco, el Jefe y subjefe de unidad y personal subalterno, llegaron al establecimiento educativo donde se reunieron con la Directora, la Secretaria de Dirección y una Preceptora, quienes al respecto informaron que ayer, dos alumnas menores de edad de segundo y tercer año, se encontraron en la calle "a la salida" de clases de Educación Física, para reñir más precisamente en la esquina de la institución.

Según el relato de las docentes, las alumnas comenzaron a agredirse por problemas de vieja data, profiriéndose gruesos insultos, todo tipo de improperios y epítetos irreproducibles, además de hacerse bullyng por diversos motivos.

Los policías remarcaron que iniciaron actuaciones judiciales de oficio, y que en las próximas horas se citará a los padres de las menores hacia la Comisaría 4º para notificarlos del Expediente. Asimismo, se les facilitó los diferentes números policiales y particulares de ambos jefes de unidad. Las mismas fuentes consignaron a Periodismo365 que las docentes quedaron muy conformes y agradecidas por la intervención policial, labrándose un acta de la reunión. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal en turno, en la causa por "Supuesto Desorden - Artículo 60 y Supuesta Infracción al Código de Faltas Provincial - Ley 850-J"

Periodismo365