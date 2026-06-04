La crisis golpea a la industria con despidos, suspensiones y paralización de actividades.

La crisis industrial continúa mostrando su impacto en el país. Durante mayo y los primeros días de junio se multiplicaron los casos de cierres de plantas, despidos, suspensiones y reducción de actividades en distintos sectores de la economía. Empresas manufactureras, contratistas industriales y entidades bancarias atraviesan procesos de ajuste que afectan a cientos de trabajadores y generan preocupación entre gremios y autoridades locales.

Uno de los casos más significativos es el de Cabot Argentina, la única productora nacional de negro de humo, insumo esencial para la fabricación de neumáticos y productos de caucho. La multinacional estadounidense anunció el cierre definitivo de su planta de Campana, que operaba desde hace más de seis décadas. La decisión dejará sin empleo a unos 90 trabajadores directos y otros 60 vinculados a servicios tercerizados como mantenimiento, vigilancia y comedor.

El cierre se produce en un contexto complejo para la industria. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad manufacturera registró caídas interanuales de dos dígitos en los últimos meses, con el sector químico entre los más afectados.

La situación también golpea a otras localidades bonaerenses. En Ramallo, la contratista de Ternium Damluc cerró sus puertas y despidió a la totalidad de sus 80 trabajadores. Aunque el gremio logró la reincorporación de ocho empleados, persiste el conflicto por las indemnizaciones, ya que la empresa busca reducir los montos argumentando una fuerte caída de la actividad.

En la misma ciudad, la firma Welding Alloys, instalada desde hace 25 años en el Parque Industrial Comirsa, envió telegramas de despido a ocho trabajadores metalúrgicos, que se suman a otras cinco desvinculaciones previas en áreas administrativas y técnicas. La empresa atraviesa una severa crisis derivada de la falta de nuevos contratos. En tanto, en Pilar, el gremio químico realizó protestas frente a la empresa Cascia tras el despido de varios trabajadores.

Los conflictos laborales también alcanzaron a Bayer. Empleados que prestaban servicios mediante la contratista Ameghino Servicios Industriales fueron despedidos en las últimas horas, lo que motivó una manifestación frente a la planta ubicada sobre la Ruta Provincial 6, en las cercanías de Zárate.

El sector de los neumáticos aparece entre los más golpeados. Tras el cierre de Fate dejó a más de 900 operarios sin empleo, ahora Pirelli anunció una paralización total de actividades entre el 15 y el 21 de junio debido a la caída de las ventas. La planta de Merlo emplea a unos 650 trabajadores y, además, la empresa informó que desde julio reducirá su esquema operativo, pasando de funcionar los siete días de la semana a hacerlo únicamente de lunes a viernes.

La crisis también alcanzó al sistema financiero. Durante mayo, el Banco Hipotecario cerró sucursales en Luján, Junín, Tigre y Tandil como parte de un proceso de reestructuración. A esto se suman cierres de oficinas y despidos en Banco Supervielle, mientras que el Banco Santander anunció que dejará de operar su sucursal de Dolores a partir del próximo 14 de agosto.

Desde la Asociación Bancaria advirtieron que detrás de estas medidas existe un proceso de reducción de personal y achicamiento operativo que podría profundizar los conflictos laborales en el sector durante los próximos meses. El panorama refleja una crisis que ya no afecta únicamente a la industria manufacturera, sino que comienza a extenderse a otras actividades clave de la economía bonaerense.

Fuente y fotos: Conclusión