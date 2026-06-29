En la noche de este lunes, efectivos de Policía Rural hallaron el cadáver de un hombre en descomposición a la vera de un camino vecinal en zona rural Bajo Hondo, al sur de Presidencia Roque Sáenz Peña. En el lugar estaba estacionado un vehículo utilitario. El Fiscal calificó la causa como "Muerte dudosa".

Además, constataron que estaba estacionado sobre el camino vecinal un vehículo Chevrolet tipo utilitario, dominio CHM439; y a unos 20 metros hacia el interior de la zona boscosa, el cadáver de una persona de sexo masculino, mayor de edad.

En el lugar, la médico policial Dra. Marcela Peralta y personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, procedieron al examen del cuerpo. Por su estado de descomposición se solicitó la intervención del médico forense para determinar la causa de muerte, y se puedo determinar que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Asimismo se pudo identificar al fallecido mediante Documento Nacional de Identidad, como Juan Ramón Acosta, domiciliado en la ciudad de Juan José Castelli.

Posteriormente, se procedió al traslado del cuerpo en móvil tanatológico de la División Bomberos hacia la morgue del Poder Judicial para el examen correspondiente. Estuvieron presentes en el lugar el Fiscal de Investigaciones N° 4 Dr. Gustavo Rafael Valero y jefes policiales. Asimismo, se mantuvo comunicación telefónica con el Jefe de Comisaría 1º de Juan José Castelli, para solicitar colaboración y así poder ubicar a familiares del difunto.

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