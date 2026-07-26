Un informe reveló que el nivel de deuda dio un nuevo salto. En las familias se triplicó en un año y quedó al borde del 13 por ciento. En las empresas, es del 3%.

Este nuevo salto en la morosidad, tendencia instalada desde la gestión de Javier Milei, surge de un informe semanal del Instituto Argentina Grande, en base a datos de CENDEU-BCRA, y que incluye deudores con entidades bancarias y no bancarias.

Según este informe, las provincias donde el porcentaje de deudores “irrecuperables” sobre los deudores totales es más alto pertenecen a Cuyo o al norte, y en San Juan el 23,8% de los deudores totales tienen, por lo menos, una línea de crédito con más de un año de atraso en su pago. En el norte, el peso de los considerados irrecuperables sobre el total de deudores promedia el 20%.

El informe del Banco Central indica también que la mora de las familias volvió a crecer en mayo y casi triplicó al nivel del año pasado, ya que en 2025, la proporción de créditos irregulares en los hogares se ubicaba en 4,5 por ciento, pero para el mismo mes de este año, ese porcentaje trepó hasta 12,8 por ciento. Se trata del mayor nivel en más de 20 años.

Según el último Informe de Bancos del BCRA, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y 5,1 puntos más en comparación interanual.

Principal motor en los créditos familiares

El informe oficial destaca que el incremento de la mora tuvo como principal motor el desempeño de los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para este segmento alcanzó 12,8%, superando en 0,7 puntos porcentuales el registro del mes anterior y en 8,3 puntos el dato de hace un año.

Aunque el ritmo de deterioro se moderó en los últimos meses, la cartera irregular sigue mostrando un crecimiento real sostenido, que impacta en la capacidad de pago de los hogares. El mayor ratio de irregularidad entre hogares la tienen los créditos personales, que alcanzaron en mayo un nivel de mora del 15,9% (10,4 puntos más que igual mes del año pasado). Le siguieron las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%). Completan la lista los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y otros (39,3%).

Empresas en mora: también en ascenso

En las empresas, el indicador de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo, 0,1 punto porcentual por encima de abril y 2,5 puntos más que un año atrás. Se trata de un nivel sensiblemente menor al de las familias, aunque también en ascenso.

Fuente y fotos: el DiarioAR