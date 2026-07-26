El proyecto de Federico Sturzenegger propone derogar la Ley 25.542. La Cámara Argentina del Libro reclama que el Gobierno la convoque.

La iniciativa forma parte de un borrador de 144 páginas que propone modificar y derogar normas de distintos sectores de la economía. En el caso de los libros, el proyecto busca eliminar la ley que establece un precio uniforme de venta al público. Si el Congreso aprueba la derogación, las librerías, cadenas comerciales, supermercados y plataformas podrían establecer libremente los precios de los libros y aplicar diferentes descuentos.

Qué dice la Ley 25.542 sobre el precio de los libros

La Ley 25.542 establece el precio uniforme de venta al público para los libros. El sistema busca que un mismo ejemplar tenga el mismo valor en los distintos puntos de venta. El proyecto de Sturzenegger propone derogar esa norma y liberar la fijación de precios. El Gobierno sostiene que el cambio puede aumentar la competencia, mientras que la industria editorial advierte que las grandes cadenas y plataformas podrían quedar en una posición de ventaja frente a las librerías independientes.

El presidente de la Cámara Argentina del Libro, Juan Manuel Pampín, remarcó que el precio único cuenta con el respaldo de los principales sectores de la industria editorial. "Los autores, las librerías y las editoriales estamos de acuerdo con esta ley, que ya tiene 25 años", aseguró a BAE Negocios.

Pampín agregó: "También es válido aclarar que ninguno de los sectores de nuestro ecosistema pidieron ningún tipo de modificación, ni las librerías, librerías, ya sea pequeñas o grandes, ni las editoriales pequeñas o grandes, ni los autores".

Qué advierte la Cámara Argentina del Libro

La Cámara Argentina del Libro sostiene que la eliminación del precio único puede afectar a las librerías independientes, que no cuentan con la misma capacidad que las grandes cadenas y plataformas para competir mediante descuentos.

"Lo que hacen es no competir solamente por precio. Nosotros entendemos que también se puede competir por servicios, se puede competir por recomendación, se puede competir por otro tipo de cosas, y no solamente depender del algoritmo de una plataforma que que lo maneja caprichosamente", explicó Pampín sobre las librerías independientes. Para Pampín, el impacto de la medida también podría verse en los precios de los libros a largo plazo.

"En un corto, mediano plazo, los libros seguramente tiendan a bajar un poco de precio" aceptó pero advirtió que a largo plazo "van a volver a aumentar". "Esto es lo que nosotros estuvimos viendo que sucede en otros países con modelos similares (al que propone el Gobierno), como puede ser el de México, por ejemplo, o el de Ecuador o el de Perú, donde, digamos, la concentración editorial de librera es muchísimo más alta y, por supuesto, no tiene la diversidad cultural que tenemos nosotros", explicó Pampín.

El reclamo de la industria editorial al Gobierno

La Cámara Argentina del Libro todavía no fue convocada por el Gobierno para discutir la posible derogación de la Ley 25.542. "La cámara, por el momento, no fue convocada, y no fue convocada tampoco en 2023, y no fue convocada ahora. Realmente, nosotros le estamos pidiendo todo tipo de reuniones con diputados, senadores, ministros, secretarios...", aseguró Pampín.

La posible derogación de la Ley 25.542 de precio único de los libros forma parte del último paquete de desregulaciones que impulsa Federico Sturzenegger. El proyecto todavía no ingresó al Congreso y deberá atravesar el debate legislativo antes de definir el futuro de la regulación del precio de los libros en Argentina.

Fuente y fotos: BAE Negocios



