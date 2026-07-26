El Gobierno del Chaco refuerza el Plan de Bienestar animal para proteger a los caballos durante la peregrinación.

El operativo se desarrolla durante los días 26 y 27 de julio, con un amplio dispositivo de asistencia veterinaria permanente en cada una de las postas distribuidas a lo largo del recorrido entre Quitilipi y el Parque Provincial Pampa del Indio, donde miles de jinetes y peregrinos rendirán homenaje a San Pantaleón.

ASISTENCIA VETERINARIA DURANTE TODO EL RECORRIDO

El plan contempla la presencia de 8 profesionales veterinarios, pertenecientes al Ministerio de la Producción, en cada una de las postas para realizar controles preventivos, brindar asistencia y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la travesía.

Además, se dispondrán puestos de hidratación, alimentación y descanso para los animales, ubicados estratégicamente cada 25 kilómetros y debidamente señalizados, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el bienestar de los equinos durante todo el recorrido.

Desde la organización recordaron la importancia de que los participantes concurran con los caballos en óptimas condiciones de salud, correctamente alimentados, desparasitados, con herraduras en buen estado y una preparación física acorde al esfuerzo que demanda la cabalgata.

UNA CABALGATA MÁS SEGURA Y RESPONSABLE

El Instituto de Turismo del Chaco acompaña esta política como parte de la estrategia de fortalecimiento de los grandes eventos que integran la identidad provincial y promueven el turismo religioso y cultural.

La Cabalgata de la Fe es uno de los acontecimientos más convocantes del calendario chaqueño, reuniendo cada año a miles de peregrinos, visitantes y prestadores turísticos, con un importante impacto en las economías locales.

El trabajo conjunto entre los distintos organismos del Gobierno provincial reafirma el compromiso de consolidar una Cabalgata de la Fe cada vez más organizada, segura y sostenible, incorporando el bienestar animal como un eje fundamental para el desarrollo de esta histórica peregrinación.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Chaco fortalece una política integral que combina la preservación de las tradiciones, el turismo responsable y el cuidado de los animales que acompañan a los jinetes en una de las expresiones de fe más representativas de la provincia.

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