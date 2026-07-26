El Ministerio de Seguridad desplegó un amplio dispositivo de prevención, asistencia y control del 25 al 27 de julio para garantizar el normal desarrollo de la tradicional Cabalgata de la Fe.

Durante las jornadas, participan más de 600 efectivos policiales, distribuidos estratégicamente a lo largo del trayecto y en los principales puntos de concentración. Además, el operativo cuenta con 63 móviles policiales, 40 motocicletas, 49 equinos, 3 autobombas y 2 ambulancias, recursos que permiten brindar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad. Como parte del fortalecimiento tecnológico, se instaló un Tótem Rural con puesto de videovigilancia en el Kilómetro 50, desde donde se realizará un monitoreo permanente de uno de los sectores de mayor circulación de la Cabalgata, reforzando las tareas de prevención y control.

El operativo también incluirá la presencia de servicios de ambulancia y puestos móviles de Veterinaria Policial, destinados a la atención sanitaria de los caballos que participan de la peregrinación, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el bienestar animal.

Recomendaciones para una peregrinación segura

La Policía Caminera informó que durante estos días se registrará una importante circulación de peregrinos y jinetes sobre la Ruta Provincial N.º 4, por lo que solicita a todos los conductores extremar las medidas de precaución.

Asimismo, recordó a quienes se dirijan al Santuario de San Pantaleón que deberán transitar por la banquina ascendente y respetar en todo momento las indicaciones del personal policial y de los operadores viales.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

-No exceder los límites de velocidad.

-No conducir bajo los efectos del alcohol.

-Evitar maniobras bruscas.

-Utilizar siempre el cinturón de seguridad o casco, según corresponda.

-Respetar las normas de tránsito y las indicaciones del personal afectado al operativo.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el propósito es que una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia vuelva a desarrollarse en un marco de orden, prevención y tranquilidad, garantizando la protección de todos los participantes durante las tres jornadas de la peregrinación.

Periodismo365