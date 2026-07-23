Un informe de la UADE reveló los impactantes costos para el receso invernal 2026. Conocé el presupuesto necesario para los diferentes destinos. Vacaciones de invierno para pocos.

El relevamiento arrojó detalles precisos sobre cuánto cuesta moverse por el territorio nacional en la actualidad:

- Una familia tipo debe disponer de $2.453.293, en promedio, para disfrutar del periodo de receso invernal durante el 2026.

- Dicho importe equivale a 1,3 salarios promedio.

- La relación entre el costo del viaje y el salario se incrementó respecto del mismo período del año anterior, lo que implica que el poder adquisitivo del turismo se deterioró levemente en un 5,4%.

- Existe una gran dispersión de precios según la ubicación elegida: una familia debe destinar un presupuesto hasta tres veces mayor si decide ir a San Martín de los Andes respecto de San Clemente.

Por el contrario, San Antonio de Areco, Gualeguaychú y Rosario son los destinos que se han vuelto relativamente más accesibles.

TURISMO INTERNACIONAL

Para quienes tienen la posibilidad de cruzar las fronteras, el escenario presenta una dinámica diferente a la del mercado interno:

- La cantidad de salarios necesarios para viajar al exterior cayó de 11,2 a 10,5 (una mejora del 5,9%) respecto del año 2025.

- A pesar de la mejora, el presupuesto sigue siendo elevado: una familia tipo necesita $20.070.640 en promedio para hacerlo.

- Nueva York es el destino internacional más costoso de la lista, con 18,8 salarios necesarios (catorce veces lo que demanda un destino nacional promedio).

- Río de Janeiro se posiciona como la alternativa más económica del exterior, requiriendo 4,1 salarios.

Fuente y fotos: Política Argentina