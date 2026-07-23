El Municipio trabaja en la limpieza, adecuación y apertura de canales en el barrio San Cayetano.

Los trabajos se ejecutan sobre calle 232, entre calles 233 y 237, continuando por calle 237 entre 232 y 234, hasta conectar con el canal que conecta con la represa La Salada. Esta obra permitirá mejorar el drenaje de la calle 233, recientemente pavimentada, donde suelen producirse anegaciones luego de lluvias intensas, beneficiando además a un amplio sector de la ciudad.

Como parte de la intervención, también se construirán alcantarillas en reemplazo de los cruces de calles realizados con tubos, una mejora que favorecerá un escurrimiento más eficiente y brindará mayor capacidad al sistema de desagües. Asimismo, el proyecto contempla, en una etapa posterior, el revestimiento del canal para optimizar aún más el traslado del agua pluvial y garantizar un funcionamiento más eficiente de toda la infraestructura.

Estas acciones forman parte del Plan Integral de Escurrimiento Pluvial que lleva adelante el Municipio en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de brindar una solución de fondo a los problemas de anegamientos, mejorando la calidad de vida de los vecinos y fortaleciendo la infraestructura hídrica de la ciudad.

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